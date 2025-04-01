Прогноз погоды в Киеве на завтра, 2 апреля, от Укргидрометцентра

Погода в Киеве снова испортится — прогноз на завтра
1 апреля 2025 18:29
Дождь в Киеве. Фото: УНИАН
В Киеве и области завтра, 2 апреля, ожидается облачная погода. В течение суток будут осадки в виде дождя.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Синоптики отмечают, что завтра будет небольшой дождь.
Ветер прогнозируется северного направления со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +4...+9 °С, днем +8...+13 °С;
- в Киеве ночью +6...+8 °С, днем около +10 °С.
Напомним, в Укргидрометцентре отметили, что дожди завтра накроют несколько областей Украины.
А в Харькове 2 апреля днем местами прогнозируется небольшой дождь. Кроме того, будет туман.
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