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Погода в Киеве снова испортится — прогноз на завтра

1 апреля 2025 18:29
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве на завтра, 2 апреля, от Укргидрометцентра
Дождь в Киеве. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В Киеве и области завтра, 2 апреля, ожидается облачная погода. В течение суток будут осадки в виде дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики отмечают, что завтра будет небольшой дождь.

Ветер прогнозируется северного направления со скоростью 7-12 м/с.

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Погода в Украине 2 апреля. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

  • по области ночью +4...+9 °С, днем +8...+13 °С;
  • в Киеве ночью +6...+8 °С, днем около +10 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре отметили, что дожди завтра накроют несколько областей Украины.

А в Харькове 2 апреля днем местами прогнозируется небольшой дождь. Кроме того, будет туман.

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