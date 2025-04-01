Прогноз погоды в Киеве на завтра, 2 апреля, от Укргидрометцентра

Дождь в Киеве. Фото: УНИАН

В Киеве и области завтра, 2 апреля, ожидается облачная погода. В течение суток будут осадки в виде дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики отмечают, что завтра будет небольшой дождь.

Ветер прогнозируется северного направления со скоростью 7-12 м/с.

Погода в Украине 2 апреля. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

по области ночью +4...+9 °С, днем +8...+13 °С;

в Киеве ночью +6...+8 °С, днем около +10 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре отметили, что дожди завтра накроют несколько областей Украины.

А в Харькове 2 апреля днем местами прогнозируется небольшой дождь. Кроме того, будет туман.