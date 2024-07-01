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Погода в Києві в червні вийшла за рамки всіх кліматичних норм — що зафіксували синоптики

1 липня 2024 19:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Цьогорічний червень в Києві став одним з найвологіших за понад півтора століття
Жінки гуляють під дощем. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У червні у Києві було надзвичайно спекотно і волого. Середня місячна температура повітря становила +21,5 °C.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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За даними метеостанції Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, середня температура в червні на 2,0 °C вище норми для цього місяця. Найнижча температура була зафіксована 13 червня і становила +13,5 °C, а найвища — 30 числа, коли термометр піднявся до +31,9 °C.

Щодо опадів, на проспекті Науки випало 135 мм, що становить 182% від звичайної кількості опадів для цього періоду. Цьогорічний червень вважається одним з найвологіших у Києві з 1891 року.

Погода у Києві у червні 2024
Підсумки червня у столиці. Фото: Укргідрометцентру

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Також ми писали, що у червні в Греції загинули шестеро туристів. Всі вони стали жертвами аномальної спеки

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