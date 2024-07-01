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Погода в Киеве в июне вышла за рамки всех климатических норм — что зафиксировали синоптики

1 июля 2024 19:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Нынешний июнь в Киеве стал одним из самых влажных более чем за полтора века
Женщины гуляют под дождем. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В июне в Киеве было очень жарко и влажно. Средняя лунная температура воздуха составила +21,5 °C.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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По данным метеостанции Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, средняя температура в июне на 2,0 ° C выше нормы этого месяца. Самая низкая температура была зафиксирована 13 июня и составила +13,5 °C, а самая высокая — 30 числа, когда термометр поднялся до +31,9 °C.

По осадкам на проспекте Науки выпало 135 мм, что составляет 182% от обычного количества осадков для этого периода. Нынешний июнь считается одним из самых влажных в Киеве с 1891 года.

Погода в Киеве в июне 2024
Итоги июня в столице. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также мы писали, что в июне в Греции погибли шесть туристов. Все они стали жертвами аномальной жары.

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