Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Погода в Києві в останній четвер літа — чи чекати спеки

Погода в Києві в останній четвер літа — чи чекати спеки

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 14:54
Прогноз погоди в Києві на 28 серпня
Жінка розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 28 серпня, у Києві та області очікується невелика хмарність. Однак погода буде сухою — опадів не прогнозується.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Реклама
Читайте також:
погода 28
Прогноз погоди на 28 серпня. Фото: скриншот

Погода у Києві 28 серпня

За прогнозами Укргідрометцентру, вітер буде переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі +10-15 °С, вдень — +23-28 °C;
у Києві вночі — +11-13 °C, вдень — +25-27 °C.

Нагадаємо, 28 серпня погоду в Україні визначатиме антициклон Mareike. Протягом дня в більшості регіонів очікується від +25 °C до +29 °C. 

Також синоптики назвали регіони, де різко зміниться погода впродовж тижня.

погода Київ Укргідрометцентр прогноз погоди опади
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації