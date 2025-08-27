Прогноз погоди в Києві на 28 серпня

Жінка розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 28 серпня, у Києві та області очікується невелика хмарність. Однак погода буде сухою — опадів не прогнозується.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 28 серпня. Фото: скриншот

Погода у Києві 28 серпня

За прогнозами Укргідрометцентру, вітер буде переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі +10-15 °С, вдень — +23-28 °C;

у Києві вночі — +11-13 °C, вдень — +25-27 °C.

Нагадаємо, 28 серпня погоду в Україні визначатиме антициклон Mareike. Протягом дня в більшості регіонів очікується від +25 °C до +29 °C.

Також синоптики назвали регіони, де різко зміниться погода впродовж тижня.