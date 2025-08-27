Прогноз погоды в Киеве на 28 августа

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 28 августа, в Киеве и области ожидается небольшая облачность. Однако погода будет сухой — осадков не прогнозируется.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 28 августа. Фото: скриншот

Погода в Киеве 28 августа

По прогнозам Укргидрометцентра, ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 10-15°, днем — 23-28°;

в Киеве ночью — 11-13°, днем — 25-27°.

Напомним, 28 августа погоду в Украине будет определять антициклон Mareike. В течение дня в большинстве регионов ожидается от +25°C до +29°C.

Также синоптики назвали регионы, где резко изменится погода в течение недели.