Погода у Києві на завтра — чого очікувати

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 16 червня, у Києві та області очікується мінлива хмарність. Однак день мине без опадів — синоптики не прогнозують дощі.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода у Києві на 16 червня. Скриншот: meteoprog

Погода у Києві та області на 16 червня

Тиждень у столиці розпочнеться з доволі гарної погоди. Відтак, у понеділок у Києві буде сухо — дощів не прогнозується.

У понеділок, 16 червня, у Києві вночі буде — +13...+15 °C. Вдень погода потішить киян та гостей столиці, адже температура повітря прогріється до +23...+25 °C.

У Київській області у понеділок очікується мінлива хмарність. Однак опадів також не прогнозується. Вітер буде північно-західний, у межах 7-12 м/с.

На Київщині 16 червня температура вночі — +10...+15 °C. Водночас вдень буде дещо тепліше — +21...+26 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

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Адже синоптики попереджають, що цьогоріч в Україні очікується аномальна спека.