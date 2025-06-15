Погода в Киеве на завтра - чего ожидать

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 16 июня, в Киеве и области ожидается переменная облачность. Однако день пройдет без осадков — синоптики не прогнозируют дожди.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Киеве на 16 июня. Скриншот: meteoprog

Погода в Киеве и области на 16 июня

Неделя в столице начнется с довольно хорошей погоды. Следовательно, в понедельник в Киеве будет сухо — дождей не прогнозируется.

В понедельник, 16 июня, в Киеве ночью будет — +13...+15 °C. Днем погода порадует киевлян и гостей столицы, ведь температура воздуха прогреется до +23...+25 °C.

В Киевской области в понедельник ожидается переменная облачность. Однако осадков также не прогнозируется. Ветер будет северо-западный, в пределах 7-12 м/с.

На Киевщине 16 июня температура ночью — +10...+15 °C. В то же время днем будет несколько теплее — +21...+26 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее мы информировали, как уберечь себя летом от теплового удара.

Ведь синоптики предупреждают, что в этом году в Украине ожидается аномальная жара.