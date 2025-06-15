Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Погода удивит столицу — прогноз в Киеве на завтра

Погода удивит столицу — прогноз в Киеве на завтра

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 15:20
Погода в Киеве на завтра - чего ожидать
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Киеве и области на 16 июня

В понедельник, 16 июня, в Киеве и области ожидается переменная облачность. Однако день пройдет без осадков — синоптики не прогнозируют дожди.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама
Читайте также:
Погода у Києві
Погода в Киеве на 16 июня. Скриншот: meteoprog

Погода в Киеве и области на 16 июня

Неделя в столице начнется с довольно хорошей погоды. Следовательно, в понедельник в Киеве будет сухо — дождей не прогнозируется.

В понедельник, 16 июня, в Киеве ночью будет — +13...+15 °C. Днем погода порадует киевлян и гостей столицы, ведь температура воздуха прогреется до +23...+25 °C.

В Киевской области в понедельник ожидается переменная облачность. Однако осадков также не прогнозируется. Ветер будет северо-западный, в пределах 7-12 м/с.

На Киевщине 16 июня температура ночью — +10...+15 °C. В то же время днем будет несколько теплее — +21...+26 °C.

Погода у Києві на 16 червня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее мы информировали, как уберечь себя летом от теплового удара.

Ведь синоптики предупреждают, что в этом году в Украине ожидается аномальная жара.

погода Киев лето прогноз погоды жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации