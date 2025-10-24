Електрики проводять ремонтні роботи. Фото: УНІАН

В Києві у п'ятницю, 24 жовтня, запровадили стабілізаційні відключення електроенергії за графіками. Відключення виникли через російські атаки на енергооб'єкти, які потребують ремонту та відновлення.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Графіки відключення світла в Києві 24 жовтня

Графіки відключення світла в Києві 24 жовтня. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Києві на 24 жовтня. Фото: ДТЕК

Кияни можуть ознайомитися з актуальними графіками за посиланнями, а також у застосунку "Київ Цифровий" — у розділі "Міські сервіси", обравши пункт "ДТЕК світло" та додавши адресу свого будинку, або за посиланнями у каналі Telegram ДТЕК, чаті Viber Київських електромереж та сайту ДТЕК.

Фахівці запевняють, що роботи з відновлення стабільного електропостачання тривають безперервно. Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути світло в оселі киян.

Водночас мешканців столиці закликають відповідально ставитися до споживання електроенергії, особливо у вечірні години пікового навантаження, щоб зменшити ризик аварійних відключень.

