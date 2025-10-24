Відео
Погодинні відключення електрики в Києві — нові графіки від ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 09:07
Оновлено: 09:58
Графіки відключення світла в Києві 24 жовтня
Електрики проводять ремонтні роботи. Фото: УНІАН

В Києві у п'ятницю, 24 жовтня, запровадили стабілізаційні відключення електроенергії за графіками. Відключення виникли через російські атаки на енергооб'єкти, які потребують ремонту та відновлення. 

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Читайте також:

Графіки відключення світла в Києві 24 жовтня

Графіки відключення ДТЕК
Графіки відключення світла в Києві 24 жовтня. Фото: ДТЕК
Відключення електроенергії Київ
Відключення світла в Києві на 24 жовтня. Фото: ДТЕК

Кияни можуть ознайомитися з актуальними графіками за посиланнями, а також у застосунку "Київ Цифровий" — у розділі "Міські сервіси", обравши пункт "ДТЕК світло" та додавши адресу свого будинку, або за посиланнями у каналі Telegram ДТЕК, чаті Viber Київських електромереж та сайту ДТЕК

Фахівці запевняють, що роботи з відновлення стабільного електропостачання тривають безперервно. Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути світло в оселі киян.

Водночас мешканців столиці закликають відповідально ставитися до споживання електроенергії, особливо у вечірні години пікового навантаження, щоб зменшити ризик аварійних відключень.

Нагадаємо, у Кіровоградській області майже два десятки населених пунктів залишились без електропостачання через російський обстріл.

Також читайте, як змінилися ціни на портативні зарядні станції з початком відключень світла в Україні. 

Київ електроенергія ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
