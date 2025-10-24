Видео
Главная Киев Почасовые отключения электричества в Киеве — графики от ДТЭК

Почасовые отключения электричества в Киеве — графики от ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 09:07
обновлено: 09:58
Графики отключения света в Киеве 24 октября
Электрики проводят ремонтные работы. Фото: УНИАН

В Киеве в пятницу, 24 октября, ввели стабилизационные отключения электроэнергии по графикам. Отключения возникли из-за российских атак на энергообъекты, которые нуждаются в ремонте и восстановлении.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Читайте также:

Графики отключения света в Киеве 24 октября

Графіки відключення ДТЕК
Графики отключения света в Киеве 24 октября. Фото: ДТЭК
Відключення електроенергії Київ
Отключение света в Киеве на 24 октября. Фото: ДТЭК

Киевляне могут ознакомиться с актуальными графиками по ссылкам, а также в приложении "Киев Цифровой" — в разделе "Городские сервисы", выбрав пункт "ДТЭК свет" и добавив адрес своего дома, или по ссылкам в канале Telegram ДТЭК, чате Viber Киевских электросетей и сайта ДТЭК.

Специалисты уверяют, что работы по восстановлению стабильного электроснабжения продолжаются непрерывно. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома киевлян.

В то же время жителей столицы призывают ответственно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки, чтобы уменьшить риск аварийных отключений.

Напомним, в Кировоградской области почти два десятка населенных пунктов остались без электроснабжения из-за российского обстрела.

Также читайте, как изменились цены на портативные зарядные станции с началом отключений света в Украине.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
