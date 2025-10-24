Электрики проводят ремонтные работы. Фото: УНИАН

В Киеве в пятницу, 24 октября, ввели стабилизационные отключения электроэнергии по графикам. Отключения возникли из-за российских атак на энергообъекты, которые нуждаются в ремонте и восстановлении.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Графики отключения света в Киеве 24 октября

Графики отключения света в Киеве 24 октября. Фото: ДТЭК

Отключение света в Киеве на 24 октября. Фото: ДТЭК

Киевляне могут ознакомиться с актуальными графиками по ссылкам, а также в приложении "Киев Цифровой" — в разделе "Городские сервисы", выбрав пункт "ДТЭК свет" и добавив адрес своего дома, или по ссылкам в канале Telegram ДТЭК, чате Viber Киевских электросетей и сайта ДТЭК.

Специалисты уверяют, что работы по восстановлению стабильного электроснабжения продолжаются непрерывно. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома киевлян.

В то же время жителей столицы призывают ответственно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки, чтобы уменьшить риск аварийных отключений.

