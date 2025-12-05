Погодинні відключення у Києві: дізнайтеся про графіки на 6 грудня

Погодинні відключення у Києві — дізнайтеся про графіки на завтра
ДТЕК поінформувала киян щодо графіків відключень електроенергії 6-го грудня. У разі змін компанія обіцяє оперативно повідомляти про це у офіційному Telegram-каналі.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у п'ятницю, 5 грудня
Київ: графік відключень
На 6-те грудня знову запроваджені погодинні стабілізаційні відключення електроенергії. ДТЕК опублікувала графіки, за якими вони відбудуться.
Енергетики закликають розумно споживати електроенергію. Це надасть можливість зменшити навантаження на мережу, а отже — уникнути екстрених відключень.
Також сталі відомі графіки відключень електроенергії на Київщині.
Стабілізаційні відключення електроенергії в Київські області розподіляються на шість черг. При цьому у кожної черги є свої часові інтервали відсутності струму.
Нагадаємо, що в Україні у суботу, 6 грудня очікується послаблення графіків відключень електроенергії.
Раніше ми також інформували, що юрист Олег Козляк повідомив, чи можна запускати генератори в житлових комплексах.
