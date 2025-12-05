Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Погодинні відключення у Києві — дізнайтеся про графіки на завтра

Погодинні відключення у Києві — дізнайтеся про графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 20:29
Погодинні відключення у Києві: дізнайтеся про графіки на 6 грудня
Енергетик працює над відновленням світла. Фото ілюстративне: Харківобленерго/Facebook

ДТЕК поінформувала киян щодо графіків відключень електроенергії 6-го грудня. У разі змін компанія обіцяє оперативно повідомляти про це у офіційному Telegram-каналі.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у п'ятницю, 5 грудня

Реклама
Читайте також:

Київ: графік відключень 

На 6-те грудня знову запроваджені погодинні стабілізаційні відключення електроенергії.  ДТЕК опублікувала графіки, за якими вони відбудуться. 

Погодинні відключення у Києві — дізнайтеся про графіки на завтра - фото 1
Допис ДТЕК у Telegram. Фото: скриншот
Погодинні відключення у Києві — дізнайтеся про графіки на завтра - фото 2
Допис ДТЕК у Telegram. Фото: скриншот

Енергетики закликають розумно споживати електроенергію. Це надасть можливість зменшити навантаження на мережу, а отже — уникнути екстрених відключень.  

Також сталі відомі графіки відключень електроенергії на Київщині. 

Погодинні відключення у Києві — дізнайтеся про графіки на завтра - фото 3
Допис ДТЕК у Telegram. Фото: скриншот
Погодинні відключення у Києві — дізнайтеся про графіки на завтра - фото 4
Допис ДТЕК у Telegram. Фото: скриншот

Стабілізаційні відключення  електроенергії в Київські області розподіляються на шість черг. При цьому у кожної черги є свої часові інтервали відсутності струму.

Нагадаємо, що в Україні у суботу, 6 грудня очікується послаблення графіків відключень електроенергії.

Раніше ми також інформували, що юрист Олег Козляк повідомив, чи можна запускати генератори в житлових комплексах.

Київ ДТЕК відключення світла графіки відключень світла енергетики
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації