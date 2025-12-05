Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Почасовые отключения в Киеве — узнайте о графиках на завтра

Почасовые отключения в Киеве — узнайте о графиках на завтра

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 20:29
Почасовые отключения в Киеве: узнайте о графиках на 6 декабря
Энергетик работает над восстановлением света. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго/Facebook

ДТЭК проинформировала киевлян о графиках отключений электроэнергии 6-го декабря. В случае изменений компания обещает оперативно сообщать об этом в официальном Telegram-канале.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в пятницу, 5 декабря

Реклама
Читайте также:

Киев: график отключений

На 6-е декабря снова введены почасовые стабилизационные отключения электроэнергии. ДТЭК опубликовала графики, по которым они состоятся.

Погодинні відключення у Києві — дізнайтеся про графіки на завтра - фото 1
Сообщение ДТЭК в Telegram. Фото: скриншот
Погодинні відключення у Києві — дізнайтеся про графіки на завтра - фото 2
Сообщение ДТЭК в Telegram. Фото: скриншот

Энергетики призывают разумно потреблять электроэнергию. Это позволит уменьшить нагрузку на сеть, а следовательно — избежать экстренных отключений.

Также стали известны графики отключений электроэнергии в Киевской области.

Погодинні відключення у Києві — дізнайтеся про графіки на завтра - фото 3
Сообщение ДТЭК в Telegram. Фото: скриншот
Погодинні відключення у Києві — дізнайтеся про графіки на завтра - фото 4
Сообщение ДТЭК в Telegram. Фото: скриншот

Стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области распределяются на шесть очередей. При этом у каждой очереди есть свои временные интервалы отсутствия тока.

Напомним, что в Украине в субботу, 6 декабря ожидается послабление графиков отключений электроэнергии.

Ранее мы также информировали, что юрист Олег Козляк сообщил, можно ли запускать генераторы в жилых комплексах.

Киев ДТЭК отключения света графики отключений света энергетики
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации