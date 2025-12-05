Почасовые отключения в Киеве: узнайте о графиках на 6 декабря

Энергетик работает над восстановлением света. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго/Facebook

ДТЭК проинформировала киевлян о графиках отключений электроэнергии 6-го декабря. В случае изменений компания обещает оперативно сообщать об этом в официальном Telegram-канале.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в пятницу, 5 декабря

Киев: график отключений

На 6-е декабря снова введены почасовые стабилизационные отключения электроэнергии. ДТЭК опубликовала графики, по которым они состоятся.

Сообщение ДТЭК в Telegram. Фото: скриншот

Энергетики призывают разумно потреблять электроэнергию. Это позволит уменьшить нагрузку на сеть, а следовательно — избежать экстренных отключений.

Также стали известны графики отключений электроэнергии в Киевской области.

Сообщение ДТЭК в Telegram. Фото: скриншот

Стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области распределяются на шесть очередей. При этом у каждой очереди есть свои временные интервалы отсутствия тока.

Напомним, что в Украине в субботу, 6 декабря ожидается послабление графиков отключений электроэнергии.

