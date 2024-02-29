Погрожував і залякував матір — у Києві судитимуть домашнього тирана
У Києві судитимуть місцевого мешканця за скоєння домашнього насильства над матір'ю. Жінка поскаржилася на систематичні погрози та приниження з його боку.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у четвер, 29 лютого.
Сімейний тиран у Києві залякував рідну матір
Наприкінці червня минулого року до поліції Києва надійшло звернення від жінки про те, що вона зазнає постійних принижень та погроз з боку свого сина.
"Поліцейські сектору протидії домашньому насильству Дніпровського управління поліції склали на порушника адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення", — повідомили у поліції.
На початку липня Дніпровський районний суд Києва визнав чоловіка винним у порушенні та засудив до 30 години громадських робіт.
Крім того, 29-річного сімейного тирана суд відправив до місцевої установи соціального захисту для проходження спеціалізованої тримісячної програми для осіб, які вчинили домашнє насильство. Чоловік так і не з'явився в цій установі, попри те, що поліцейські неодноразово попереджали його про наслідки такої поведінки.
"Поліцейські передали цю інформацію слідчим, які розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 390-1 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від проходження програми для кривдників особою, щодо якої такі заходи застосовані судом", — додали в поліції.
Нещодавно слідчі під керівництвом прокуратури передали обвинувальний висновок до суду для подальшого розгляду. Обвинуваченому загрожує до двох років обмеження волі.
Нагадаємо, в Одесі чоловік побив дворічного хлопчика. Медики підтвердили наявність тілесних ушкоджень у дитини.
Раніше двоє мешканців Одеської області залякували своїх рідних та змушували виконувати свої забаганки. На чоловіків чекає суд, їм загрожує до 200 годин виправних робіт.
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