Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Погрожував і залякував матір — у Києві судитимуть домашнього тирана arrow

Погрожував і залякував матір — у Києві судитимуть домашнього тирана

29 лютого 2024 10:51
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Погрожував і залякував матір — у Києві судитимуть домашнього тирана
Зловмисник, який чинив домашнє насильство. Фото: поліція Києва
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві судитимуть місцевого мешканця за скоєння домашнього насильства над матір'ю. Жінка поскаржилася на систематичні погрози та приниження з його боку.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у четвер, 29 лютого.

Читайте також:

Сімейний тиран у Києві залякував рідну матір

Наприкінці червня минулого року до поліції Києва надійшло звернення від жінки про те, що вона зазнає постійних принижень та погроз з боку свого сина.

"Поліцейські сектору протидії домашньому насильству Дніпровського управління поліції склали на порушника адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення", — повідомили у поліції.

На початку липня Дніпровський районний суд Києва визнав чоловіка винним у порушенні та засудив до 30 години громадських робіт.

Крім того, 29-річного сімейного тирана суд відправив до місцевої установи соціального захисту для проходження спеціалізованої тримісячної програми для осіб, які вчинили домашнє насильство. Чоловік так і не з'явився в цій установі, попри те, що поліцейські неодноразово попереджали його про наслідки такої поведінки.

"Поліцейські передали цю інформацію слідчим, які розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 390-1 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від проходження програми для кривдників особою, щодо якої такі заходи застосовані судом", додали в поліції.

Нещодавно слідчі під керівництвом прокуратури передали обвинувальний висновок до суду для подальшого розгляду. Обвинуваченому загрожує до двох років обмеження волі.

Домашнє насильство
Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі чоловік побив дворічного хлопчика. Медики підтвердили наявність тілесних ушкоджень у дитини.

Раніше двоє мешканців Одеської області залякували своїх рідних та змушували виконувати свої забаганки. На чоловіків чекає суд, їм загрожує до 200 годин виправних робіт.

Київ
суд
поліція
домашнє насильство
розслідування
знущання
злочин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році