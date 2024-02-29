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Угрожал и запугивал мать — в Киеве будут судить домашнего тирана

29 февраля 2024 10:51
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Угрожал и запугивал мать — в Киеве будут судить домашнего тирана
Злоумышленник, совершавший домашнее насилие. Фото: полиция Киева
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве будут судить местного жителя за совершение домашнего насилия над матерью. Женщина пожаловалась на систематические угрозы и унижения с его стороны.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в четверг, 29 февраля.

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В конце июня прошлого года в полицию Киева поступило обращение от женщины о том, что она подвергается постоянным унижениям и угрозам со стороны своего сына. 

"Полицейские сектора противодействия домашнему насилию Днепровского управления полиции составили на нарушителя административный протокол по ч. 1 ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — сообщили в полиции.

В начале июля Днепровский районный суд Киева признал мужчину виновным в нарушении и приговорил к 30 часам общественных работ. 

Кроме того, 29-летнего семейного тирана суд отправил в местное учреждение социальной защиты для прохождения специализированной трехмесячной программы для лиц, совершивших домашнее насилие. Мужчина так и не появился в данном учреждении, несмотря на то, что полицейские неоднократно предупреждали его о последствиях такого поведения.

"Полицейские передали эту информацию следователям, которые начали уголовное производство по части первой статьи 390-1 Уголовного кодекса Украины умышленное уклонение от прохождения программы для обидчиков лицом, в отношении которого такие меры были применены судом", — добавили в полиции.

Недавно следователи под руководством прокуратуры передали обвинительное заключение в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемому грозит до двух лет ограничения свободы.

Домашнее насилие
Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе мужчина избил двухлетнего мальчика. Медики подтвердили наличие телесных повреждений у ребенка.

Ранее двое жителей Одесской области запугивали своих родных и заставляли ублажать их. Мужчин ожидает суд, им грозит до 200 часов исправительных работ.

Киев
суд
полиция
домашнее насилие
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преступление

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