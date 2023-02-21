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Показував окупантам дорогу на Київ: СБУ затримала старосту села на Київщині

21 лютого 2023 10:53
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Староста селище Озера на Київщині допомагав росіянам наступати на українську столицю
Український посадовець допомагав окупантам наступати на Київ
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Старості селища Озера Гостомельської громади отримав підозру у державній зраді. Посадовець допомагав російським військам наступати на Київ і здавав окупантам українських патріотів.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Дорога на Київ

СБУ затримала старосту селища Озера, що в Гостомельській громаді. Він, як встановили співробітники спецслужби, навесні минулого року підтримав окупантів і допомагав їм захоплювати територію Київської області.

Зокрема, уже 24 лютого він пішов на співпрацю із росіянами, показуючи їм напрямки наступу на Київ — через Гостомель і Мощун.

Також зрадник супроводжував російські війська, які намагалися прорватися до Києва.

Патрулювання і полювання на патріотів

Надалі український посадовець із розпізнавальним знаком окупантів (білою пов’язкою) брав участь у патрулюванні населених пунктів Київської області. 

Староста селища на Київщині виявився колаборантом

Також він допомагав росіянам виявляти українських патріотів і розміщував загарбників у спорожнілих оселях.

Підозра і стаття

Після звільнення Київської області колаборант залишився у рідному селищі, намагаючись сховатися від українського правосуддя.

Але співробітники СБУ зібрали інформацію про його зраду і затримали посадовця.

Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав зраднику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у грудні Служба безпеки України виявила зрадника, який допомагав окупантам. Він співпрацював з росіянами та допомагав їм викрадати учасників АТО під час окупації частини Київщини.

Колаборантом виявися мешканець селища Глібівка, який під час захоплення Вишгородського району підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Фото: СБУ

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