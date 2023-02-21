Староста селище Озера на Київщині допомагав росіянам наступати на українську столицю

Показував окупантам дорогу на Київ: СБУ затримала старосту села на Київщині
Старості селища Озера Гостомельської громади отримав підозру у державній зраді. Посадовець допомагав російським військам наступати на Київ і здавав окупантам українських патріотів.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
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Дорога на Київ
СБУ затримала старосту селища Озера, що в Гостомельській громаді. Він, як встановили співробітники спецслужби, навесні минулого року підтримав окупантів і допомагав їм захоплювати територію Київської області.
Зокрема, уже 24 лютого він пішов на співпрацю із росіянами, показуючи їм напрямки наступу на Київ — через Гостомель і Мощун.
Також зрадник супроводжував російські війська, які намагалися прорватися до Києва.
Патрулювання і полювання на патріотів
Надалі український посадовець із розпізнавальним знаком окупантів (білою пов’язкою) брав участь у патрулюванні населених пунктів Київської області.
Також він допомагав росіянам виявляти українських патріотів і розміщував загарбників у спорожнілих оселях.
Підозра і стаття
Після звільнення Київської області колаборант залишився у рідному селищі, намагаючись сховатися від українського правосуддя.
Але співробітники СБУ зібрали інформацію про його зраду і затримали посадовця.
Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Суд обрав зраднику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у грудні Служба безпеки України виявила зрадника, який допомагав окупантам. Він співпрацював з росіянами та допомагав їм викрадати учасників АТО під час окупації частини Київщини.
Колаборантом виявися мешканець селища Глібівка, який під час захоплення Вишгородського району підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
Фото: СБУ