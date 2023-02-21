Староста поселок Озера в Киевской области помогал россиянам наступать на украинскую столицу

Показывал оккупантам дорогу на Киев: СБУ задержала старосту села в Киевской области
Старости поселка Озера Гостомельской громады получили подозрение в государственной измене. Чиновник помогал российским войскам наступать на Киев и сдавал оккупантам украинских патриотов.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
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Дорога на Киев
СБУ задержала старосту поселка Озера в Гостомельской громаде. Он, как установили сотрудники спецслужбы, весной прошлого года поддержал окупантов и помогал им захватывать территорию Киевской области.
В частности, уже 24 февраля он пошел на сотрудничество с россиянами, показывая им направления наступления на Киев через Гостомель и Мощун.
Также предатель сопровождал российские войска, пытавшиеся прорваться в Киев.
Патрулирование и охота на патриотов
В дальнейшем украинское чиновник с опознавательным знаком оккупантов (белой повязкой) участвовал в патрулировании населенных пунктов Киевской области.
Также он помогал россиянам выявлять украинских патриотов и размещал захватчиков в опустевших домах.
Подозрение и статья
После освобождения Киевской области коллаборант остался в родном поселке, пытаясь скрыться от правосудия.
Но сотрудники СБУ собрали информацию о его измене и задержали чиновника.
Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Суд избрал предателю меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в декабре Служба безопасности Украины обнаружила предателя, помогавшего оккупантам. Он сотрудничал с россиянами и помогал им похищать участников АТО во время оккупации Киевской части.
Колаборантом оказался житель поселка Глебовка, который во время захвата Вышгородского района поддержал российских окупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.
Фото: СБУ