Староста поселок Озера в Киевской области помогал россиянам наступать на украинскую столицу

Украинский чиновник помогал оккупантам наступать на Киев

Старости поселка Озера Гостомельской громады получили подозрение в государственной измене. Чиновник помогал российским войскам наступать на Киев и сдавал оккупантам украинских патриотов.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Дорога на Киев

СБУ задержала старосту поселка Озера в Гостомельской громаде. Он, как установили сотрудники спецслужбы, весной прошлого года поддержал окупантов и помогал им захватывать территорию Киевской области.

В частности, уже 24 февраля он пошел на сотрудничество с россиянами, показывая им направления наступления на Киев через Гостомель и Мощун.

Также предатель сопровождал российские войска, пытавшиеся прорваться в Киев.

Патрулирование и охота на патриотов

В дальнейшем украинское чиновник с опознавательным знаком оккупантов (белой повязкой) участвовал в патрулировании населенных пунктов Киевской области.

Также он помогал россиянам выявлять украинских патриотов и размещал захватчиков в опустевших домах.

Подозрение и статья

После освобождения Киевской области коллаборант остался в родном поселке, пытаясь скрыться от правосудия.

Но сотрудники СБУ собрали информацию о его измене и задержали чиновника.

Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал предателю меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в декабре Служба безопасности Украины обнаружила предателя, помогавшего оккупантам. Он сотрудничал с россиянами и помогал им похищать участников АТО во время оккупации Киевской части.

Колаборантом оказался житель поселка Глебовка, который во время захвата Вышгородского района поддержал российских окупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Фото: СБУ