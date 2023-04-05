Фото Києва у квітні 2023 року — репортаж від Новини.LIVE

Весь тиждень на початку квітня у Києві дощитиме

Весна поки що не тішить українців теплом та сонцем. Україну раз за разом накривають циклони, а деякі області й зовсім засніжило.

Фотокореспондент Новини.LIVE пройшовся вулицями столиці.

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Україну заливає дощами та подекуди снігами. Синоптики не радять очікувати на весняне тепло ще принаймні тиждень. Попри це, на клумбах вулиць Києва вже ростуть нарциси та інші весняні квіти, а на деревах та кущах набухли бруньки.

Фото: Новини.LIVE