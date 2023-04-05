Фото Киева в апреле 2023 года — репортаж от Новини.LIVE

Мрачный апрель: фото дождевого Киева от Новини.LIVE
5 апреля 2023 16:00
Всю неделю в начале апреля в Киеве будет дождь
Весна пока не радует украинцев теплом и солнцем. Украину то и дело накрывают циклоны, а некоторые области и вовсе заснежило.
Фотокорреспондент Новини.LIVE прошелся по улицам столицы.
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Украину заливает дождями и местами снегами. Синоптики не советуют ожидать весеннего тепла еще по крайней мере неделю. Несмотря на это, на клумбах улиц Киева уже растут нарциссы и другие весенние цветы, а на деревьях и кустах набухли почки.
Фото: Новини.LIVE