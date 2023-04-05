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Мрачный апрель: фото дождевого Киева от Новини.LIVE

5 апреля 2023 16:00
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Фото Киева в апреле 2023 года — репортаж от Новини.LIVE
Всю неделю в начале апреля в Киеве будет дождь
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Весна пока не радует украинцев теплом и солнцем. Украину то и дело накрывают циклоны, а некоторые области и вовсе заснежило.

Фотокорреспондент Новини.LIVE прошелся по улицам столицы.

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Украину заливает дождями и местами снегами. Синоптики не советуют ожидать весеннего тепла еще по крайней мере неделю. Несмотря на это, на клумбах улиц Киева уже растут нарциссы и другие весенние цветы, а на деревьях и кустах набухли почки.

Киев дождь

Киев дождь

Киев дождь

Киев дождь

Киев дождь

Киев дождь

Киев дождь

Киев дождь

Киев дождь

Киев дождь

Фото: Новини.LIVE

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