Фото Киева в апреле 2023 года — репортаж от Новини.LIVE

Всю неделю в начале апреля в Киеве будет дождь

Весна пока не радует украинцев теплом и солнцем. Украину то и дело накрывают циклоны, а некоторые области и вовсе заснежило.

Фотокорреспондент Новини.LIVE прошелся по улицам столицы.

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Украину заливает дождями и местами снегами. Синоптики не советуют ожидать весеннего тепла еще по крайней мере неделю. Несмотря на это, на клумбах улиц Киева уже растут нарциссы и другие весенние цветы, а на деревьях и кустах набухли почки.

Фото: Новини.LIVE