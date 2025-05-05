Погода у Києві 6 травня - очікується короткочасний дощ

Похолодання й дощ — синоптики спрогнозували погоду у Києві завтра
У Києві та області у вівторок, 6 травня, очікується хмарна погода. Температура повітря коливатиметься в межах +11...+16 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди на Київщині на 6 травня
Завтра на Київщині прогнозують хмарність, а також невеликий короткочасний дощ. Вітер буде північно-східного напрямку, 5-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +4...+9 °С;
- вдень +11...+16 °С.
Водночас у Києві очікується +6...+8 °С вночі, а вдень — +13...+15 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко назвала області, в яких завтра буде дощова погода.
А синоптики Meteoprog повідомили, коли в Україну повернеться тепло.
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