Погода у Києві 6 травня - очікується короткочасний дощ

Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та області у вівторок, 6 травня, очікується хмарна погода. Температура повітря коливатиметься в межах +11...+16 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди на Київщині на 6 травня

Завтра на Київщині прогнозують хмарність, а також невеликий короткочасний дощ. Вітер буде північно-східного напрямку, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +4...+9 °С;

вдень +11...+16 °С.

Водночас у Києві очікується +6...+8 °С вночі, а вдень — +13...+15 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко назвала області, в яких завтра буде дощова погода.

А синоптики Meteoprog повідомили, коли в Україну повернеться тепло.