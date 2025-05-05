Погода в Киеве 6 мая - ожидается кратковременный дождь

Люди с зонтиками. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и области во вторник, 6 мая, ожидается облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+16 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды на Киевщине на 6 мая

Завтра на Киевщине прогнозируют облачность, а также небольшой кратковременный дождь. Ветер будет северо-восточного направления, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +4...+9 °С;

днем +11...+16 °С.

В то же время в Киеве ожидается +6...+8 °С ночью, а днем — +13...+15 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала области, в которых завтра будет дождливая погода.

А синоптики Meteoprog сообщили, когда в Украину вернется тепло.