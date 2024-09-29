Прогноз погоди в Києві завтра, 30 вересня, від Укргідрометцентру

Родина з дитиною в осінньому парку. Фото: УНІАН

У Київській області 30 вересня очікується мінлива хмарність, вдень опадів не прогнозують. Температура вночі коливатиметься від +6 °C до +11 °C, а вдень сягатиме +14... +19 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на Київщині 30 вересня

Завтра в регіоні очікується мінлива хмарність, вночі місяцями у Київській області передають короткочасний дощ. Вдень синоптики опади не прогнозують.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +6...+11 °С, вдень буде тепліше — від +14...+19 °С.

Температурна карта України на 30 вересня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди в Києві на 30 вересня

У понеділок, 30 вересня, у Києві буде мінлива хмарність, без опадів.

Стовпчики термометрів вночі знизяться до +9...+11 °С, вдень температура повітря сягатиме +17...+19 °С.

Прогноз погоди в Київській області на 30 вересня. Фото: скриншот



Нагадаємо, погода в Харківській області 30 вересня також буде мінлива, без опадів.

Похолодання очікується і в Одесі. У понеділок, 30 вересня, день мине без опадів, а температура сягатиме до +23 °C.

У Львівській області передбачається хмарна погода. Уночі буде помірний дощ. Температура повітря вдень сягатиме лише +12 °С.