Прогноз погоды в Киеве завтра 30 сентября от Укргидрометцентра

Семья с ребенком в осеннем парке. Фото: УНИАН

В Киевской области 30 сентября ожидается переменная облачность, днем осадки не прогнозируются. Температура ночью будет колебаться от +6 до +11°C, а днем будет +14 до +19°C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киевской области 30 сентября

Завтра в регионе ожидается переменная облачность, ночью в Киевской области передают кратковременный дождь. Днем синоптики осадки не прогнозируют.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем местами по области порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +6...+11°С, днем будет теплее +14...+19°С.

Температурная карта Украины 30 сентября. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве 30 сентября

В понедельник, 30 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков.

Столбики термометров ночью снизятся до +9...+11°С, днем температура воздуха составит +17...+19°С.

Прогноз погоды в Киевской области 30 сентября. Фото: скриншот



Напомним, погода в Харьковской области 30 сентября также будет переменной, без осадков.

Похолодание ожидается и в Одессе . В понедельник, 30 сентября, день пройдет без осадков, а температура будет достигать +23 °C.

Во Львовской области облачная погода. Ночью будет идти дождь. Температура воздуха днем будет достигать только +12 °С.