У Києві поховали зірку Ліги сміху Олександра Венедчука

Поховальна процесія та портрет Олександра Венедчука. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві 15 жовтня прощаються з Олександром "Венею" Венедчуком. Відомий 32-річний переможець "Ліги сміху" помер два дні тому. Сотні людей прийшли до Спасо-Преображенського собору буквально під звуки вибухів, щоб провести в останній путь коміка. Поховають артиста опівдні на Жулянському цвинтарі.

Новини.LIVE покажуть як відбувалась церемонія прощання з Олександром Венедчуком.

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Прощання з Олександром Венедчуком в Києві 15 жовтня

Сотні прихильників та близьких зібралися вранці 15 жовтня на площі перед столичним Спасо-Преображенським собором. Близько 10:15 сюди під звуки вибухів під'їхав катафалк із тілом 32-річного Олександра Венедчука, відомого під псевдонімом "Веня".

Священник читає молитву за упокій. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Труна в церкві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Труну занесли всередину храму, що розташований поблизу парку "Теремки", де з 10:00 всі присутні отримали змогу віддати останню шану покійному.

Близькі та рідні прийшли попрощатися з Олександром. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Родичі Олександра Венедчука прощаються з ним. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Відправити артиста в останню путь прийшли і його колеги по сцені Владислав Куран та Артем Дамницький. Саме у складі команди "Ветерани космічних військ" разом із ними Венедчук свого часу здобув перемогу в телепроєкті "Ліга сміху".

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Портрет Олександра Венедчука у храмі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кияни прийшли на прощання. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після завершення церковної церемонії процесія вирушить на Жулянський цвинтар, що на вулиці Повітрофлотській, 24а. Саме там на 12:00 заплановане поховання коміка.

Раптова смерть та проблеми зі здоров'ям

Життя 32-річного артиста обірвалося 13 жовтня 2026 року. Того ж вечора трагічну новину публічно підтвердив його партнер по команді Артем Дамницький.

"Друзі, зазвичай ми звикли приходити до вас з якимись гарними новинами чи з якимось легким гумористичним контентом, але сьогодні ми до вас із дуже сумною звісткою. Не віриться, що зараз доводиться писати цей текст, але сьогодні, 13.10.2026, пішов з життя Олександр "Веня" Венедчук", — написав Дамницький.

Офіційну причину смерті Олександра Венедчука дотепер не оприлюднили. Відомо лише, що на початку 2025 року він переніс важкий крововилив у мозок. Тоді медики провели йому низку хірургічних втручань, після чого на артиста чекав тривалий період реабілітації та спеціального лікування.

Новини.LIVE інформували, що в Україні стало відомо про смерть цивільних внаслідок російських безперервних атак.

Кіровоградська область зазнала наймасованішої дронової атаки з початку повномасштабної війни. Відомо, що у ніч на 15 жовтня російська армія спрямувала на регіон майже 360 безпілотників. Влучання зафіксували на 26 локаціях — під ударом опинилися промислові підприємства, житловий сектор та транспортна інфраструктура. Унаслідок ворожих ударів троє цивільних загинули, ще шестеро дістали поранення.

Протягом доби під постійними обстрілами також перебували чотири райони Дніпропетровської області. Атаки спричинили масштабні пожежі та руйнування цивільних об'єктів. Двоє людей загинули, ще шестеро мирних мешканців, зокрема дитина, отримали травми різного ступеня тяжкості.