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Главная Киев Похороны Александра Венедчука: как прощаются с комиком в Киеве

Похороны Александра Венедчука: как прощаются с комиком в Киеве

Ua ru
15 октября 2026 12:13
Репортаж
В Киеве похоронили звезду "Лиги смеха" Александра Венедчука
Похоронная процессия и портрет Александра Венедчука. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве 15 октября прощаются с Александром "Веней" Венедчуком. Известный 32-летний победитель "Лиги смеха" скончался два дня назад. Сотни людей пришли к Спасо-Преображенскому собору буквально под звуки взрывов, чтобы проводить комика в последний путь. Похоронят артиста в полдень на Жулянском кладбище.

Новини.LIVE покажут, как проходила церемония прощания с Александром Венедчуком.

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Прощание с Александром Венедчуком в Киеве 15 октября

Сотни поклонников и близких собрались утром 15 октября на площади перед столичным Спасо-Преображенским собором. Около 10:15 сюда под звуки взрывов подъехал катафалк с телом 32-летнего Александра Венедчука, известного под псевдонимом «Веня».

Олександр Венедчук
Священник читает молитву за упокой. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Веня комік помер
Гроб в церкви. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Гроб занесли внутрь храма, расположенного недалеко от парка «Теремки», где с 10:00 все присутствующие смогли отдать последнюю дань уважения покойному.

Похорони Олександра Венедчука
Близкие и родные пришли проститься с Александром. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов
Ліга сміху смерть Венедчука
Родственники Александра Венедчука прощаются с ним. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Провести артиста в последний путь пришли и его коллеги по сцене Владислав Куран и Артем Дамницкий. Именно в составе команды «Ветераны космических войск» вместе с ними Венедчук в свое время одержал победу в телепроекте «Лига смеха».

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Портрет Александра Венедчука в храме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Похорон Венедчука у храмі
Киевляне пришли на прощание. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После завершения церковной церемонии процессия отправится на Жулянское кладбище, расположенное на улице Повитрофлотской, 24а. Именно там в 12:00 запланировано погребение комика.

Внезапная смерть и проблемы со здоровьем

Жизнь 32-летнего артиста оборвалась 13 октября 2026 года. В тот же вечер трагическую новость публично подтвердил его партнер по команде Артем Дамницкий.

"Друзья, обычно мы привыкли обращаться к вам с какими-то хорошими новостями или с каким-то лёгким юмористическим контентом, но сегодня мы к вам с очень печальной новостью. Не верится, что сейчас приходится писать этот текст, но сегодня, 13.10.2026, ушел из жизни Александр "Веня" Венедчук", — написал Дамницкий.

Официальная причина смерти Александра Венедчука до сих пор не обнародована. Известно лишь, что в начале 2025 года он перенёс тяжёлое кровоизлияние в мозг. Тогда медики провели ему ряд хирургических вмешательств, после чего артиста ждал длительный период реабилитации и специального лечения.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине стало известно о гибели мирных жителей в результате непрекращающихся российских атак.

Кировоградская область подверглась самой массированной атаке дронов с начала полномасштабной войны. Известно, что в ночь на 15 октября российская армия направила на регион почти 360 беспилотников. Попадания зафиксировали в 26 точках — под ударом оказались промышленные предприятия, жилой сектор и транспортная инфраструктура. В результате вражеских ударов трое гражданских лиц погибли, ещё шестеро получили ранения.

В течение суток под постоянными обстрелами также находились четыре района Днепропетровской области. Атаки привели к масштабным пожарам и разрушению гражданских объектов. Два человека погибли, ещё шесть мирных жителей, в том числе ребёнок, получили травмы различной степени тяжести.

Киев смерть артисты похороны Лига Смеха
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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