Покладання квітів біля Вічного вогню в Києві 9 травня. Фоторепортаж

Хоча в Україні пропонують зробити 8 травня Днем пам'яти та перемоги над нацизмом, деякі кияни принесли квіти до парку Слави 9 травня. Фото: Новини.LIVE

У зв'язку з тим, що в Україні відтепер День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні будуть відзначати 8 травня, сьогодні, 9 травня, у парку Слави в Києві не було жодних офіційних заходів. Однак відбулося неофіційне покладання квітів до Вічного вогню, у якому взяли участь жителі столиці.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж з місця події.

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Десятки людей, як молодих, так і літнього віку, прийшли до Вічного вогню та поклали квіти.

Дехто з присутніх мав з собою портрети своїх родичів, які загинули у роки Другої світової війни.

Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві 9 травня. Фото: Новини.LIVE

Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE

Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE

Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE

Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE

Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE

Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE

Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE

Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE

Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE

Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE

Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE

Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський раніше запропонував затвердити Днем пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. 9 травня в Україні відзначають День Європи.