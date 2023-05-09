Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Покладання квітів біля Вічного вогню в Києві 9 травня. Фоторепортаж arrow

Покладання квітів біля Вічного вогню в Києві 9 травня. Фоторепортаж

9 травня 2023 17:07
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Покладання квітів біля Вічного вогню в Києві 9 травня. Фоторепортаж
Хоча в Україні пропонують зробити 8 травня Днем пам'яти та перемоги над нацизмом, деякі кияни принесли квіти до парку Слави 9 травня. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

У зв'язку з тим, що в Україні відтепер День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні будуть відзначати 8 травня, сьогодні, 9 травня, у парку Слави в Києві не було жодних офіційних заходів. Однак відбулося неофіційне покладання квітів до Вічного вогню, у якому взяли участь жителі столиці. 

Новини.LIVE підготували фоторепортаж з місця події. 

Читайте також:

Десятки людей, як молодих, так і літнього віку, прийшли до Вічного вогню та поклали квіти.

Дехто з присутніх мав з собою портрети своїх родичів, які загинули у роки Другої світової війни. 

покладання квітів 9 травня в Києві
Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві 9 травня. Фото: Новини.LIVE
покладання квітів 9 травня в Києві
Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE
покладання квітів 9 травня в Києві
Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE
покладання квітів 9 травня в Києві
Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE
покладання квітів 9 травня в Києві
Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE
покладання квітів 9 травня в Києві
Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE
покладання квітів 9 травня в Києві
Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE
покладання квітів 9 травня в Києві
Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE
покладання квітів 9 травня в Києві
Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE
покладання квітів 9 травня в Києві
Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE
покладання квітів 9 травня в Києві
Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE
покладання квітів 9 травня в Києві
Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE
покладання квітів 9 травня в Києві
Неофіційне покладання квітів до Вічного вогню в парку Слави в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський раніше запропонував затвердити Днем пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. 9 травня в Україні відзначають День Європи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB