Возложение цветов у Вечного огня в Киеве 9 мая. Фоторепортаж

Хотя в Украине предлагается сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом, некоторые киевляне принесли цветы в парк Славы 9 мая. Фото: Новини.LIVE

В связи с тем, что в Украине отныне День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне будут отмечать 8 мая, сегодня, 9 мая, в парке Славы в Киеве не было никаких официальных мероприятий. Однако состоялось неофициальное возложение цветов к Вечному огню, в котором приняли участие жители столицы.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с места события.

Читайте также:

Десятки людей, как молодых, так и пожилых, пришли к Вечному огню и возложили цветы.

Некоторые из присутствующих имели с собой портреты своих родственников, погибших в годы Второй мировой войны.

Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве 9 мая. Фото: Новини.LIVE

Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил утвердить Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. 9 мая в Украине отмечают День Европы.