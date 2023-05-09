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Возложение цветов у Вечного огня в Киеве 9 мая. Фоторепортаж

9 мая 2023 17:07
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Возложение цветов у Вечного огня в Киеве 9 мая. Фоторепортаж
Хотя в Украине предлагается сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом, некоторые киевляне принесли цветы в парк Славы 9 мая. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

В связи с тем, что в Украине отныне День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне будут отмечать 8 мая, сегодня, 9 мая, в парке Славы в Киеве не было никаких официальных мероприятий. Однако состоялось неофициальное возложение цветов к Вечному огню, в котором приняли участие жители столицы.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с места события. 

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Десятки людей, как молодых, так и пожилых, пришли к Вечному огню и возложили цветы.

Некоторые из присутствующих имели с собой портреты своих родственников, погибших в годы Второй мировой войны.

возложение цветов 9 мая в Киеве
Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве 9 мая. Фото: Новини.LIVE
возложение цветов 9 мая в Киеве
Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE
возложение цветов 9 мая в Киеве
Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE
возложение цветов 9 мая в Киеве
Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE
возложение цветов 9 мая в Киеве
Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE
возложение цветов 9 мая в Киеве
Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE
возложение цветов 9 мая в Киеве
Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE
возложение цветов 9 мая в Киеве
Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE
возложение цветов 9 мая в Киеве
Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE
возложение цветов 9 мая в Киеве
Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE
возложение цветов 9 мая в Киеве
Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE
возложение цветов 9 мая в Киеве
Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE
возложение цветов 9 мая в Киеве
Неофициальное возложение цветов к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил утвердить Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. 9 мая в Украине отмечают День Европы.

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