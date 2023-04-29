Поліцейські ідентифікували шістьох російських солдатів, які обікрали 18 будинків на Київщині

Російські війська, які на Київщині грабували помешкання українців. Фото: Нацполіція України

У 2022 році окупанти грабували все, що могли з усіх куточків України. На Київщині військові РФ забирали навіть чужі зубні щітки, якими користувались.

Про це інформує Нацполіція України.

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Під час тимчасової окупації села Богданівка, що на Київщині, російські військові жорстоко поводилися з цивільним населенням, під погрозою зброї армійці РФ відбирали у цивільних все, що мало для них цінність.

Встановлено, загарбники вдиралися до помешкань людей та під погрозою зброї забирали побутову техніку, гаджети, ювелірні вироби, одяг та навіть предмети гігієни, зокрема й електричні зубні щітки господарів, які вже використовувалися. З гаражів росіяни крали малогабаритну техніку: велосипеди та мопеди.

Воєнні злочинці обібрали 18 помешкань місцевих мешканців. Наприкінці березня 2022 року, відступаючи, загарбники вивезли награбоване на територію Росії.

Російські мародери, які грабували помешкання на Київщині. Фото: Нацполіція України

Російські мародери, які грабували помешкання на Київщині. Фото: Нацполіція України

Російські мародери, які грабували помешкання на Київщині. Фото: Нацполіція України

Російські мародери, які грабували помешкання на Київщині. Фото: Нацполіція України

Російські мародери, які грабували помешкання на Київщині. Фото: Нацполіція України

Російські мародери, які грабували помешкання на Київщині. Фото: Нацполіція України

Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо шістьох окупантів — мародерів. Наразі обвинувальний акт щодо воєнних злочинців скеровано до Броварського районного суду. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, що російські військові продовжують здійснювати мародерство на території Херсонської області. На ніч сили окупаційних військ обшукують будинки мешканців населеного пункту Кардашинка Скадовського району.