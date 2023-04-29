Полицейские идентифицировали шестерых российских солдат, обокравших 18 домов Киевской области

Российские войска, которые в Киевской области грабили дома украинцев. Фото: Нацполиция Украины

В 2022 году оккупанты грабили все, что могли со всех уголков Украины. В Киевской области военные РФ забирали даже чужие зубные щетки, которыми пользовались.

Об этом информирует Нацполиция Украины.

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Мародерство в Киевской области

Во время временной оккупации села Богдановка Киевской области российские военные жестоко обращались с гражданским населением, под угрозой оружия армейцы РФ отбирали у гражданских все, что имело для них ценность.

Установлено, что захватчики пробирались в дома людей и под угрозой оружия забирали бытовую технику, гаджеты, ювелирные изделия, одежду и даже предметы гигиены, в том числе электрические зубные щетки хозяев, которые уже использовались. Из гаражей россияне воровали малогабаритную технику: велосипеды и мопеды.

Военные преступники обобрали 18 квартир местных жителей. В конце марта 2022, отступая, захватчики вывезли награбленное на территорию России.

Российские мародеры, которые грабили жилье на Киевщине. Фото: Нацполиция Украины

Российские мародеры, которые грабили жилье на Киевщине. Фото: Нацполиция Украины

Российские мародеры, которые грабили жилье на Киевщине. Фото: Нацполиция Украины

Российские мародеры, которые грабили жилье на Киевщине. Фото: Нацполиция Украины

Российские мародеры, которые грабили жилье на Киевщине. Фото: Нацполиция Украины

Российские мародеры, которые грабили жилье на Киевщине. Фото: Нацполиция Украины

Полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении шестерых оккупантов — мародеров. В настоящее время обвинительный акт в отношении военных преступников направлен в Броварской районный суд. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что российские военные продолжают совершать мародерство на территории Херсонской области. На ночь силы оккупационных войск обыскивают дома жителей населенного пункта Кардашинка Скадовского района.