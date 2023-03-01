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Поліція Києва попереджає про нову російську загрозу для української молоді

1 березня 2023 10:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Молодь б&#39;ється
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Поліція Києва повідомила про нову загрозу, яка охоплює українську молодь. Нещодавно на столичному Печерську біля одного з ТРЦ було помічено скупчення підлітків, які планували вчинити бійку.

Про це пише ТСН.

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Підлітки

Частина з підлітків виявилася прихильниками субкультури під назвою "ПВК "Редан", яка набирає популярності в рф. За даними поліції, підлітки планували влаштувати масову бійку зі своїми опонентами, які є прихильниками інших поглядів.

"На вихідних інформація про скупчення неповнолітніх надходила з інших областей України. Стало відомо, що це були прихильники руху, який набув популярності в росії", — повідомила речник поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Поліція швидко реагувала на інформацію та відправила на місце подій своїх представників та спецпризначенців. Було виявлено та опитано 59 осіб, які намагалися організувати бійку. Батькам неповнолітніх одразу було повідомлено про ситуацію, та було проведено відповідні бесіди. Батьки були шоковані, оскільки не знали про цей рух, і пообіцяли контролювати дітей, щоб запобігти їхній участі в подібних подіях.

За словами Юлії Гірдвіліс, походження руху російське і є ознаками пропаганди ІПСО для використання підлітків у дестабілізації ситуації в Україні. Поліція запобігла конфлікту, і учасники не встигли спровокувати жодного інциденту. Однак поліція не виключає можливості запланованих конфліктів у майбутньому, і кіберполіція посилено відстежує місця скупчення молоді.

Нагадаємо, що військового Андрія Медведєва, який представляється дезертиром із російської приватної військової компанії "Вагнер", судитимуть 25 квітня в Норвегії, де він знайшов притулок. Він став учасником п'яної бійки в Осло.

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