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Полиция Киева предупреждает о новой российской угрозе для украинской молодежи

1 марта 2023 10:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Молодежь дерется
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Полиция Киева сообщила о новой угрозе, которая охватывает украинскую молодежь. Недавно на столичном Печерске возле одного из ТРЦ было замечено скопление подростков, которые планировали устроить драку

Об этом пишет ТСН.

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Подростки

Часть из подростков оказалась сторонниками субкультуры под названием "ПВК "Редан", которая набирает популярность в рф. По данным полиции, подростки планировали устроить массовую драку со своими оппонентами, являющимися сторонниками других взглядов.

"На выходных информация о скоплении несовершеннолетних поступала из других областей Украины. Стало известно, что это были сторонники движения, которое приобрело популярность в рф", — сообщила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Полиция быстро реагировала на информацию и отправила на место событий своих представителей и спецназовцев. Были обнаружены и опрошены 59 человек, которые пытались организовать драку. Родителям несовершеннолетних сразу было сообщено о ситуации, и были проведены соответствующие беседы. Родители были в шоке, поскольку не знали об этом движении, и пообещали контролировать детей, чтобы предотвратить их участие в подобных событиях.

По словам Юлии Гирдвилис, происхождение движения российское, и есть признаки пропаганды ИПСО для использования подростков в дестабилизации ситуации в Украине. Полиция предотвратила конфликт, и участники не успели спровоцировать ни одного инцидента. Однако, полиция не исключает возможности запланированных конфликтов в будущем, и киберполиция усиленно отслеживает места скопления молодежи.

Напомним, что военного Андрея Медведева, который представляется дезертиром из российской частной военной компании "Вагнер", будут судить 25 апреля в Норвегии, где он нашел убежище. Он стал участником пьяной драки в Осло.

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