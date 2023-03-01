Полиция Киева предупреждает о новой российской угрозе для украинской молодежи

Молодежь дерется

Полиция Киева сообщила о новой угрозе, которая охватывает украинскую молодежь. Недавно на столичном Печерске возле одного из ТРЦ было замечено скопление подростков, которые планировали устроить драку.

Об этом пишет ТСН.

Подростки

Часть из подростков оказалась сторонниками субкультуры под названием "ПВК "Редан", которая набирает популярность в рф. По данным полиции, подростки планировали устроить массовую драку со своими оппонентами, являющимися сторонниками других взглядов.

"На выходных информация о скоплении несовершеннолетних поступала из других областей Украины. Стало известно, что это были сторонники движения, которое приобрело популярность в рф", — сообщила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Полиция быстро реагировала на информацию и отправила на место событий своих представителей и спецназовцев. Были обнаружены и опрошены 59 человек, которые пытались организовать драку. Родителям несовершеннолетних сразу было сообщено о ситуации, и были проведены соответствующие беседы. Родители были в шоке, поскольку не знали об этом движении, и пообещали контролировать детей, чтобы предотвратить их участие в подобных событиях.

По словам Юлии Гирдвилис, происхождение движения российское, и есть признаки пропаганды ИПСО для использования подростков в дестабилизации ситуации в Украине. Полиция предотвратила конфликт, и участники не успели спровоцировать ни одного инцидента. Однако, полиция не исключает возможности запланированных конфликтов в будущем, и киберполиция усиленно отслеживает места скопления молодежи.

Напомним, что военного Андрея Медведева, который представляется дезертиром из российской частной военной компании "Вагнер", будут судить 25 апреля в Норвегии, где он нашел убежище. Он стал участником пьяной драки в Осло.