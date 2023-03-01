Полиция Киева предупреждает о новой российской угрозе для украинской молодежи
Полиция Киева сообщила о новой угрозе, которая охватывает украинскую молодежь. Недавно на столичном Печерске возле одного из ТРЦ было замечено скопление подростков, которые планировали устроить драку.
Об этом пишет ТСН.
-
В Николаеве поймали предателя, который сдавал россиянам координаты украинских военных составов
-
Новый массированный удар может состояться в ближайшие два дня — Гуменюк
-
Укрпочта предложила новую услугу для бизнеса: детали
-
Под Изюмом до сих пор не идентифицировали более 120 тел массового захоронения, — полиция
-
Катастрофа поезда в Греции: МИД Украины сделало заявление о наличии украинцев среди пострадавших
-
Жителей Киевской области предупредили о взрывах: детали
-
Россияне почти исчерпали запасы иранских дронов, — британская разведка
-
"Новая почта" отправляет срочные грузы не по адресам: детали
-
Субкультура "ЧВК Редан": что это такое
-
Оккупанты атаковали Донбасс авиаракетами: есть погибшие и значительные разрушения
Подростки
Часть из подростков оказалась сторонниками субкультуры под названием "ПВК "Редан", которая набирает популярность в рф. По данным полиции, подростки планировали устроить массовую драку со своими оппонентами, являющимися сторонниками других взглядов.
"На выходных информация о скоплении несовершеннолетних поступала из других областей Украины. Стало известно, что это были сторонники движения, которое приобрело популярность в рф", — сообщила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.
Полиция быстро реагировала на информацию и отправила на место событий своих представителей и спецназовцев. Были обнаружены и опрошены 59 человек, которые пытались организовать драку. Родителям несовершеннолетних сразу было сообщено о ситуации, и были проведены соответствующие беседы. Родители были в шоке, поскольку не знали об этом движении, и пообещали контролировать детей, чтобы предотвратить их участие в подобных событиях.
По словам Юлии Гирдвилис, происхождение движения российское, и есть признаки пропаганды ИПСО для использования подростков в дестабилизации ситуации в Украине. Полиция предотвратила конфликт, и участники не успели спровоцировать ни одного инцидента. Однако, полиция не исключает возможности запланированных конфликтов в будущем, и киберполиция усиленно отслеживает места скопления молодежи.
Напомним, что военного Андрея Медведева, который представляется дезертиром из российской частной военной компании "Вагнер", будут судить 25 апреля в Норвегии, где он нашел убежище. Он стал участником пьяной драки в Осло.