Поліція Києва тепер має нового очільника: хто ним став

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Дмитро Шумейко. Фото: Поліція Києва

У Києві 28 липня було призначено нового очільника столичного ГУ Нацполіції. Тепер цю посаду обіймає полковник Дмитро Шумейко.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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Призначення на посаду

Зазначається, що голова Нацполіції Іван Вигівський представив колегам нового начальника Нацполіції у Києві.

"Я бачив Дмитра Олександровича у найскладніші моменти для столиці, навіть під час обстрілів Києва він проявив себе як професійний відповідальний керівник, одним з перших був на місцях прильотів. Під його керівництвом поліцейські діяли чітко та злагоджено, усі докази воєнних злочинів належним чином зафіксовані", — зауважив Вигівський.

Своєю чергою новопризначений керівник висловив вдячність очільнику МВС Ігорю Клименко та голові Нацполіції України Івану Вигівському за довіру та підтримку на новій посаді.

"Я впевнений, що колектив поліції Києва справиться з усіма викликами і поставлені завдання будуть виконані", — наголосив Шумейко.

Що відомо про Дмитра Шумейка

До того, як отримати цю посаду, він тимчасово виконував обов’язки керівника київського Главку.

Нагадаємо, раніше виконання обов’язків голови Національної поліції було покладено на начальника столичної поліції Івана Вигівського.