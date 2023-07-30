У полиции Киева теперь новый глава: кто им стал

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Дмитрий Шумейко. Фото: Полиция Киева

В Киеве 28 июля был назначен новый глава столичного ГУ Нацполиции. Теперь эту должность занимает полковник Дмитрий Шумейко.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что глава Нацполиции Иван Выговский представил коллегам нового начальника Нацполиции в Киеве.

"Я видел Дмитрия Александровича в самые сложные моменты для столицы, даже во время обстрелов Киева он проявил себя как профессиональный ответственный руководитель, одним из первых был на местах прилетов. Под его руководством полицейские действовали четко и слаженно, все доказательства военных преступлений должным образом зафиксированы", — отметил Выговский.

В свою очередь новоназначенный руководитель выразил благодарность главе МВД Игорю Клименко и главе Нацполиции Украины Ивану Выговскому за доверие и поддержку на новой должности.

"Я уверен, что коллектив полиции Киева справится со всеми вызовами и поставленные задачи будут выполнены", — подчеркнул Шумейко.

Что известно о Дмитрии Шумейко

До того, как получить этот пост, он временно исполнял обязанности руководителя киевского Главка.

Напомним, ранее исполнение обязанностей главы Национальной полиции было возложено на начальника столичной полиции Ивана Выговского.