У Києві затримали наркозбувачів, які маскували наркотики під солодощі

Затримані підозрювані та речові докази. Фото: Національна поліція

У Києві працівники поліції викрили та затримали двох молодиків, які організували збут наркотиків і психотропних речовин, маскуючи їх у коробках із солодощами. Вартість вилученого "товару" за цінами "чорного" ринку становить близько пів мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Києві.

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Двоє мешканців Києва, 2001 і 2002 років народження, займалися фасуванням і збутом наркотиків, зокрема амфетаміну, "Альфа-PVP", псилоцибінових грибів та таблеток МДМА. Для приховування своєї діяльності зловмисники маскували заборонені речовини у пакунках із солодощами та відправляли їх замовникам поштою.

Речові докази. Фото: Національна поліція

Наркотичні засоби. Фото: Національна поліція​​​​​

Під час обшуків у помешканнях затриманих поліцейські вилучили: 250 г амфетаміну, 100 г "Альфа-PVP", 300 г псилоцибінових грибів, понад 50 таблеток МДМА, електронні ваги та прилади для пакування.

Виявлені наркотичні засоби, які ховали у солодощах. Фото: Національна поліція

Слідчі Солом’янського управління поліції повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотиків у великих розмірах, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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