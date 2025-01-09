В Киеве задержали наркосбытчиков, которые маскировали наркотики под сладости

Задержаны подозреваемые и вещественные доказательства. Фото: Национальная полиция

В Киеве работники полиции разоблачили и задержали двух молодых людей, которые организовали сбыт наркотиков и психотропных веществ, маскируя их в коробках со сладостями. Стоимость изъятого "товара" по ценам "черного" рынка составляет около полумиллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

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Двое жителей Киева, 2001 и 2002 годов рождения, занимались фасовкой и сбытом наркотиков, в частности амфетамина, "Альфа-PVP", псилоцибиновых грибов и таблеток МДМА. Для сокрытия своей деятельности злоумышленники маскировали запрещенные вещества в пакетах со сладостями и отправляли их заказчикам по почте.

Вещественные доказательства. Фото: Национальная полиция

Наркотические средства. Фото: Национальная полиция

В ходе обысков в помещениях задержанных полицейские изъяли: 250 г амфетамина, 100 г "Альфа-PVP", 300 г псилоцибиновых грибов, более 50 таблеток МДМА, электронные весы и приборы для упаковки.

Выявлены наркотические средства, которые прятали в сладостях. Фото: Национальная полиция

Следственные Соломенского управления полиции сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируют незаконное приобретение, хранение с целью сбыта наркотиков в крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Сейчас суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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