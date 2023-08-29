Поліція Києва врятувала Семена, коли той ледь не втопився в Дніпрі

Поліція Києва врятувала "супергероя", коли той ледь не втопився в Дніпрі. Фото: поліція Києва

У Києві чоловік переодягнувся у форму відомого супергероя Бетмена та ледь не втопився, коли намагався зібратися до іншого берега Дніпра. На щастя, його врятували співробітники річкової поліції.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі інциденту

Подія трапилась учора ввечері. "Супергероя", який тоне, помітив очевидець, який негайно звернувся до правоохоронців і сказав, що "посеред річки Дніпро з останніх сил на воді тримається чоловік".

На порятунок плавця відразу вирушили поліцейські відділу поліції в річковому порту "Київ".

"Бетменом" виявився іноземець

Поліціянти встановили особу чоловіка. Ним виявився іноземець 1995 року народження, який хотів переплисти річку.

"Для антуражу чоловік надягнув маску супергероя, втім течія виявилася все одно йому не під силу. На щастя, ця пригода завершилась для чоловіка добре", — кажуть охоронці порядку.

Поліція закликала громадян поводити себе відповідально під час відпочинку на воді — не вживати алкоголь, не пірнати у незнайомих місцях та не запливати далеко від берега, адже це може призвести до травмувань та загибелі.

Поліція Києва врятувала "супергероя", коли той ледь не втопився в Дніпрі. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці правоохоронці викрили та "ліквідували" організатора та ще 4 учасників злочинного угрупування. Ділки збували фальшиву валюту та продавали зброю.

Додамо, що у столиці затримали представницю військово-лікарської комісії. Вона вимагала хабар у розмірі дві тисячі доларів за рішення ВЛК.