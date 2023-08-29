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Полиция Киева спасла Бэтмена, когда тот чуть не утонул в Днепре

29 августа 2023 16:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Полиция Киева спасла Бэтмена, когда тот чуть не утонул в Днепре
Полиция Киева спасла "супергероя", когда тот чуть не утонул в Днепре. Фото: полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве мужчина переоделся в форму известного супергероя Бэтмена и чуть не утонул, когда пытался собраться на другой берег Днепра. К счастью, его спасли сотрудники речной полиции.

Об этом сообщает полиция Киева .

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Детали инцидента

Событие произошло вчера вечером. Утопающего "супергероя" заметил очевидец, который немедленно обратился к правоохранителям и сказал, что "посреди реки Днепр из последних сил на воде держится мужчина".

На спасение пловца сразу отправились полицейские отдела полиции в речном порту "Киев".

"Бэтменом" оказался иностранец

Полицейские установили личность мужчины. Им оказался иностранец 1995 года рождения, который хотел переплыть реку.

"Для антуража мужчина надел маску супергероя, впрочем течение оказалось все равно ему не по силам. К счастью, это происшествие завершилось для мужчины хорошо", — говорят стражи порядка.

Полиция призвала граждан вести себя ответственно во время отдыха на воде — не употреблять алкоголь, не нырять в незнакомых местах и не заплывать вдали от берега, ведь это может привести к травмам и гибели.

 

Полиция Киева спасла "супергероя", когда тот чуть не утонул в Днепре. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что в столице правоохранители разоблачили и "ликвидировали" организатора и еще 4 участников преступной группировки. Дельцы сбывали фальшивую валюту и продавали оружие.

Добавим, что в столице была задержана представительница военно-врачебной комиссии. Она требовала взятку в размере двух тысяч долларов за решение ВЛК.

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