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Поліція Києва затримала фармацевтів, які незаконно продавали нарковмісні ліки

19 грудня 2023 14:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Поліція Києва затримала фармацевтів, які незаконно продавали нарковмісні ліки
Поліція Києва заріджує несумлінних фармацевтів. Фото: поліція Києва
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У трьох аптеках Києва фармацевти незаконно продавали нарковмісні ліки. Тепер їм загрожує до трьох років ув'язнення.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Повідомляється, що під час обшуків правоохоронці конфіскували понад 6000 таблеток з обмеженим обігом, комп'ютерне обладнання, касові машини, офіційні документи та готівку.

"Чотири працівники аптеки висунули звинувачення, їм загрожує до трьох років тюремного ув'язнення", — йдеться в повідомленні.

Фармацевти
Затримання фармацевтів у Києві. Фото: поліція Києва

Своєю чергою, керівник відділу боротьби з наркотиками місцевого головного управління Олександр Дибов розповів, що задокументовані випадки незаконного продажу нарковмісних медикаментів з кодеїном у трьох аптеках однієї мережі.

"Ми з'ясували, що підозрювані працювали в різних аптеках у столиці. Вони продавали медикаменти з кодеїном без необхідного рецепту лікаря. Крім цього, під час обшуків було вилучено безліч предметів, включаючи понад 6000 таблеток з обмеженим оборотом, ноутбуки, касові апарати, термінали та службові документи" — каже він.

таблетки
Вилучені медпрепарати. Фото: поліція Києва

У поліції додали, що за чинним законодавством обвинуваченим загрожує до трьох років позбавлення волі та заборона на зайняття певних посад або діяльностей на строк до трьох років.

наркотики
Пост про незаконний продаж нарковмісних ліків. Фото: скриншот

Нагадаємо, що поліцейські у харківському метро на станції "Студентська" спіймали 29-річного чоловіка з Харкова, який був у розшуку за наркозлочин. Його передали відомству, яке його шукало.

Також ми писали, що на Одещині співробітники поліції викрили наркомана. У чоловіка було при собі п'ять полімерних пакетиків, ймовірно, з канабісом.

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