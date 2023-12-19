Поліція Києва затримала фармацевтів, які незаконно продавали нарковмісні ліки
У трьох аптеках Києва фармацевти незаконно продавали нарковмісні ліки. Тепер їм загрожує до трьох років ув'язнення.
Про це повідомляє поліція Києва.
Незаконний продаж нарковмісних ліків у Києві — деталі
Повідомляється, що під час обшуків правоохоронці конфіскували понад 6000 таблеток з обмеженим обігом, комп'ютерне обладнання, касові машини, офіційні документи та готівку.
"Чотири працівники аптеки висунули звинувачення, їм загрожує до трьох років тюремного ув'язнення", — йдеться в повідомленні.
Своєю чергою, керівник відділу боротьби з наркотиками місцевого головного управління Олександр Дибов розповів, що задокументовані випадки незаконного продажу нарковмісних медикаментів з кодеїном у трьох аптеках однієї мережі.
"Ми з'ясували, що підозрювані працювали в різних аптеках у столиці. Вони продавали медикаменти з кодеїном без необхідного рецепту лікаря. Крім цього, під час обшуків було вилучено безліч предметів, включаючи понад 6000 таблеток з обмеженим оборотом, ноутбуки, касові апарати, термінали та службові документи" — каже він.
У поліції додали, що за чинним законодавством обвинуваченим загрожує до трьох років позбавлення волі та заборона на зайняття певних посад або діяльностей на строк до трьох років.
Нагадаємо, що поліцейські у харківському метро на станції "Студентська" спіймали 29-річного чоловіка з Харкова, який був у розшуку за наркозлочин. Його передали відомству, яке його шукало.
Також ми писали, що на Одещині співробітники поліції викрили наркомана. У чоловіка було при собі п'ять полімерних пакетиків, ймовірно, з канабісом.
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