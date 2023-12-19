Полиция Киева задержала фармацевтов, которые незаконно продавали наркосодержащие лекарства

Полиция Киева задерживает недобросовестных фармацевтов. Фото: полиция Киева

В трех аптеках Киева фармацевты незаконно продавали наркосодержащие лекарства. Теперь им грозит до трех лет тюремного заключения.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Сообщается, что в ходе обысков правоохранители конфисковали свыше 6000 таблеток с ограниченным оборотом, компьютерное оборудование, кассовые машины, официальные документы и наличные средства.

"Четырем работникам аптеки были предъявлены обвинения, им грозит до трех лет тюремного заключения", — говорится в сообщении.

Задержание фармацевтов в Киеве. Фото: полиция Киева

В свою очередь руководитель отдела по борьбе с наркотиками местного главного управления Александр Дыбов рассказал, что задокументированы случаи незаконной продажи наркосодержащих медикаментов с кодеином в трех аптеках одной сети.

"Мы выяснили, что подозреваемые работали в разных аптеках в столице. Они продавали медикаменты с кодеином без необходимого рецепта врача. Помимо этого, во время обысков было изъято множество предметов, включая более 6000 таблеток с ограниченным оборотом, ноутбуки, кассовые аппараты, терминалы и служебные документы" — говорит он.

Изъятые медпрепараты. Фото: полиция Киева

В полиции добавили, что по действующему законодательству, обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы и запрет на занятие определенных должностей или деятельностей на срок до трех лет.

Пост о незаконной продаже наркосодержащих лекарств. Фото: скриншот

Напомним, что полицейские в харьковском метро на станции "Студенческая" поймали 29-летнего мужчину из Харькова, который был в розыске за наркопреступление. Его передали ведомству, которое его искало.

Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно с каннабисом.