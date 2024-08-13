На Київщині чоловік зґвалтував та намагався вбити неповнолітню дівчину

Затриманий чоловік. Фото: поліція Київської області

У Фастівському районі Київської області місцеві жителі повідомили поліцію про виявлену на узбіччі дороги 17-річну дівчину, яка перебувала у критичному стані та була вся в крові. Виявилося, що вона стала жертвою жорстокого нападу: спочатку її зґвалтували, а потім нападник намагався її вбити.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області у вівторок, 13 серпня.

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У пятницю, 9 серпня дівчина поверталася додому, коли на неї раптово напав чоловік. Він надів на її руку кайданки, силоміць затягнув до лісосмуги, де і вчинив зґвалтування. Коли жертва спробувала втекти, нападник витягнув ножа і завдав їй кілька ударів у спину, намагаючись приховати свій злочин.

Поліції вдалося спіймати зловмисника, йому пред'явлено підозру у незаконному позбавленні волі, зґвалтуванні та замаху на вбивство. Йому загрожує довічне позбавлення волі.