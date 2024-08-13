В Киевской области мужчина изнасиловал и пытался убить несовершеннолетнюю девушку

Задержанный мужчина. Фото: полиция Киевской области

В Фастовском районе Киевской области местные жители сообщили полицию об обнаруженной на обочине дороги 17-летней девушке, которая находилась в критическом состоянии и была вся в крови. Оказалось, что она стала жертвой жестокого нападения: сначала ее изнасиловали, а затем нападавший пытался ее убить.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области во вторник, 13 августа.

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В пятницу, 9 августа, девушка возвращалась домой, когда на нее внезапно напал мужчина. Он надел на ее руку наручники, силой затащил в лесополосу, где и совершил изнасилование. Когда жертва попыталась скрыться, нападающий вытащил нож и нанес ей несколько ударов в спину, пытаясь скрыть свое преступление.

Полиции удалось поймать злоумышленника, ему предъявлено подозрение в незаконном лишении свободы, изнасиловании и покушении на убийство. Ему грозит пожизненное лишение свободы.