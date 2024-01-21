Поліція Київщини розслідує знущання над тваринами в одному з притулків

Приміщення притулку для собак. Фото: скриншот

До правоохоронних органів Київської області звернулися небайдужі громадяни та повідомили про те, що в одному з притулків в неналежних умовах утримують тварин. Крім того, поліцейські під час моніторингу соціальних мереж виявили публікацію про імовірне знущання над тваринами в тому ж притулку.

Про це повідомили у Національній поліції України.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група для документування події.

"Слідчі Броварського управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299) Кримінального кодексу України", — повідомили в поліції.

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини та проводять ретельну перевірку.

Собака у притулку. Фото: Національна поліція.

Собаки у приміщенні притулку. Фото: Національна поліція

Раніше ми повідомляли, що мережею шириться відео з київського притулку для тварин DOG HELP UKRAINE original, на якому собаки топчуться по кістках у вольєрі, геть не придатному для життя. Зазначається, що чотирилапі голодують і змушені харчуватися трупами інших тварин, а подекуди й одне одним.

Нагадаємо, що на Львівщині зоозахисники закликали припинити вбивство безпритульних тварин. Напередодні з'явилася інформація про те, що 21 січня в одній з громад дозволили відстрілювати бродячих собак, котів, лисиць та ворон.