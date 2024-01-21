Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Поліція Київщини розслідує знущання над тваринами в одному з притулків arrow

Поліція Київщини розслідує знущання над тваринами в одному з притулків

21 січня 2024 19:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Поліція Київщини розслідує знущання над тваринами в одному з притулків
Приміщення притулку для собак. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

До правоохоронних органів Київської області звернулися небайдужі громадяни та повідомили про те, що в одному з притулків в неналежних умовах утримують тварин. Крім того, поліцейські під час моніторингу соціальних мереж виявили публікацію про імовірне знущання над тваринами в тому ж притулку.

Про це повідомили у Національній поліції України

Читайте також:

Поліція відреагувала на знущання над тваринами в одному з притулків

На місце події виїхала слідчо-оперативна група для документування події. 

"Слідчі Броварського управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299) Кримінального кодексу України", — повідомили в поліції. 

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини та проводять ретельну перевірку.

собаки
Собака у притулку. Фото: Національна поліція.
собаки
Собаки у приміщенні притулку. Фото: Національна поліція

Раніше ми повідомляли, що мережею шириться відео з київського притулку для тварин DOG HELP UKRAINE original, на якому собаки топчуться по кістках у вольєрі, геть не придатному для життя. Зазначається, що чотирилапі голодують і змушені харчуватися трупами інших тварин, а подекуди й одне одним.

Нагадаємо, що на Львівщині зоозахисники закликали припинити вбивство безпритульних тварин. Напередодні з'явилася інформація про те, що 21 січня в одній з громад дозволили відстрілювати бродячих собак, котів, лисиць та ворон.

Київ
тварини
поліція
Україна
собака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

Актуальне по темі