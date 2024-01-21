Полиция Киевщины расследует издевательства над животными в одном из приютов

Помещение приюта для собак. Фото: скриншот

В правоохранительные органы Киевской области обратились неравнодушные граждане и сообщили о том, что в одном из приютов в ненадлежащих условиях содержат животных. Кроме того, полицейские во время мониторинга социальных сетей обнаружили публикацию о вероятном издевательстве над животными в том же приюте.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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На место происшествия выехали следственно-оперативная группа для документирования происшествия.

"Следователи Броварского управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по факту жесткого обращения с животными (ч. 1 ст. 299) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и проводят тщательную проверку.

Собака в приюте. Фото: Национальная полиция.

Собаки в помещении приюта. Фото: Национальная полиция

Ранее мы сообщали, что сетью распространяется видео из киевского приюта для животных DOG HELP UKRAINE original, на котором собаки топчутся по костям в вольере совершенно непригодном для жизни. Отмечается, что четырехлапые голодают и вынуждены питаться трупами других животных, а иногда и друг другом.

Напомним, что во Львовской области зоозащитники призвали прекратить убийство бездомных животных. Накануне появилась информация о том, что 21 января в одной из общин разрешили отстреливать бродячих собак, кошек, лис и ворон.