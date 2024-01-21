Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Полиция Киевщины расследует издевательства над животными в одном из приютов arrow

Полиция Киевщины расследует издевательства над животными в одном из приютов

21 января 2024 19:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Полиция Киевщины расследует издевательства над животными в одном из приютов
Помещение приюта для собак. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В правоохранительные органы Киевской области обратились неравнодушные граждане и сообщили о том, что в одном из приютов в ненадлежащих условиях содержат животных. Кроме того, полицейские во время мониторинга социальных сетей обнаружили публикацию о вероятном издевательстве над животными в том же приюте.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Читайте также:

Полиция отреагировала на издевательство над животными в одном из приютов

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа для документирования происшествия.

"Следователи Броварского управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по факту жесткого обращения с животными (ч. 1 ст. 299) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и проводят тщательную проверку.

собаки
Собака в приюте. Фото: Национальная полиция.
собаки
Собаки в помещении приюта. Фото: Национальная полиция

Ранее мы сообщали, что сетью распространяется видео из киевского приюта для животных DOG HELP UKRAINE original, на котором собаки топчутся по костям в вольере совершенно непригодном для жизни. Отмечается, что четырехлапые голодают и вынуждены питаться трупами других животных, а иногда и друг другом.

Напомним, что во Львовской области зоозащитники призвали прекратить убийство бездомных животных. Накануне появилась информация о том, что 21 января в одной из общин разрешили отстреливать бродячих собак, кошек, лис и ворон.

Киев
животные
полиция
Украина
собака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

Актуальное по теме