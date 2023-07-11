Поліція Київської області показала наслідки атаки "Шахедів" на регіон

Поліція Київської області на місці падіння уламків. Фото: Андрій Нєбитов

У ніч на 11 липня Росія атакувала Київ та область "Шахедами". Сили ППО збили всі цілі, втім уламки дронів-камікадзе впали на території області.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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За словами Нєбитова, в районі одного із населених пунктів було знайдено уламки "Шахедів". Через падіння дронів були пошкоджені шибки та сільськогосподарські споруди у приватній власності, а також виникла пожежонебезпечна ситуація в зоні сухої трави. Жертв немає.

На цей час на місці події працюють фахівці екстрених служб та співробітники поліції.

Нєбитов уточнив, що завдяки ефективній роботі системи протиповітряної оборони вдалося знищити ворожі цілі. При цьому він закликав усіх громадян під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Наслідки обстрілу. Фото: Андрій Нєбитов

Наслідки обстрілу. Фото: Андрій Нєбитов

Наслідки обстрілу. Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, що триває 503 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу "Shahed". Усі ворожі безпілотники були знищені.