Полиция Киевской области показала последствия атаки "Шахедов" на регион

Полиция Киевской области на месте падения обломков. Фото: Андрей Небытов

В ночь на 11 июля Россия атаковала Киев и область "Шахедами". Силы ПВО сбили все цели, впрочем, обломки дронов-камикадзе упали на территории области.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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По словам Небытова, в районе одного из населенных пунктов были найдены обломки "Шахедов". Из-за падения дронов были повреждены стекла и сельскохозяйственные сооружения в частной собственности, а также возникла пожароопасная ситуация в зоне сухой травы. Жертв нет.

На данный момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб и сотрудники полиции.

Небытов уточнил, что благодаря эффективной работе системы противовоздушной обороны, удалось уничтожить вражеские цели. При этом он призвал всех граждан во время воздушной тревоги пребывать в укрытиях.

Последствия обстрелов. Фото: Андрей Небытов

Последствия обстрелов. Фото: Андрей Небытов

Последствия обстрелов. Фото: Андрей Небытов

Напомним, что продолжаются 503 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА типа "Shahed". Все вражеские беспилотники были уничтожены.