Полиция Киевской области показала последствия атаки "Шахедов" на регион
В ночь на 11 июля Россия атаковала Киев и область "Шахедами". Силы ПВО сбили все цели, впрочем, обломки дронов-камикадзе упали на территории области.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
Что известно про падения обломков беспилотников
По словам Небытова, в районе одного из населенных пунктов были найдены обломки "Шахедов". Из-за падения дронов были повреждены стекла и сельскохозяйственные сооружения в частной собственности, а также возникла пожароопасная ситуация в зоне сухой травы. Жертв нет.
На данный момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб и сотрудники полиции.
Небытов уточнил, что благодаря эффективной работе системы противовоздушной обороны, удалось уничтожить вражеские цели. При этом он призвал всех граждан во время воздушной тревоги пребывать в укрытиях.
Напомним, что продолжаются 503 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА типа "Shahed". Все вражеские беспилотники были уничтожены.