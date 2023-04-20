Поліція Київської області викрила схему збуту контрабандного палива

Контрабанда бензину та обладнання майже на 11 млн.гривень. Фото: Андрій Нєбитов

У Київській області було викрито великомасштабну мережу контрафактного пального , що призвело до проведення 11 обшуків та припинення діяльності підпільної нафтобази та низки мінізаправних станцій. Правоохоронні органи вилучили понад 130 тонн контрафактного бензину, дизеля та газу, чорнову бухгалтерію та близько 800 тисяч гривень.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Двоє 41-річних мешканців столиці організували цю злочинну схему. Вони купували бензин та дизель на підпільних базах, розводили його хімічними рідинами, збільшуючи обсяг продукту, а потім продавали його клієнтам, які не знали про підробку.

За здійснення незаконних дій, таких як виготовлення, зберігання, збут або транспортування контрафактних товарів з метою збуту підакцизних товарів, фігурантам кримінальної справи загрожує до 10 років позбавлення волі.

Ця операція стала важливим кроком у боротьбі з контрафактним пальним в Україні, оскільки контрафактний бензин та дизель можуть призвести до серйозних наслідків, включаючи пошкодження двигуна автомобіля та можливу пожежу. Крім того, контрафактні товари можуть призвести до втрати доходів держави та законних виробників горючих матеріалів.

Контрабанда бензину. Фото: Андрій Нєбитов

Контрабанда бензину. Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, що імпорт палива в Україну у березні поточного року суттєво скоротився. Постачання впали на 37%, до 85,2 тисяч тонн.