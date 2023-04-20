Полиция Киевской области разоблачила схему сбыта контрабандного топлива

Контрабанда бензина и оборудование почти на 11 млн гривен. Фото: Андрей Небытов

В Киевской области была разоблачена крупномасштабная сеть контрафактного горючего, что привело к проведению 11 обысков и прекращению деятельности подпольной нефтебазы и ряда минизаправочных станций. Правоохранительные органы изъяли более 130 тонн контрафактного бензина, дизеля и газа, черновую бухгалтерию и около 800 тысяч гривен.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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Двое 41-летних жителей столицы организовали эту преступную схему. Они приобретали бензин и дизель на подпольных базах, разводили его химическими жидкостями, увеличивая объем продукта, а затем продавали его клиентам, которые не знали о подделке.

За совершение незаконных действий, таких как изготовление, хранение, сбыт или транспортировка контрафактных товаров с целью сбыта подакцизных товаров, фигурантам уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Эта операция стала важным шагом в борьбе с контрафактным горючим в Украине, поскольку контрафактный бензин и дизель могут привести к серьезным последствиям, включая повреждение двигателя автомобиля и возможный пожар. Кроме того, контрафактные товары могут привести к потере доходов государства и законных производителей горючих материалов.

Контрабанда бензина. Фото: Андрей Небытов

Контрабанда бензина. Фото: Андрей Небытов

Напомним, что импорт топлива в Украину в марте текущего года существенно сократился. Поставки упали на 37%, до 85,2 тысячи тонн.