Поліція на Київщині виявила уламки збитих російських ракет

Уламки російської ракети, знайдені в Київській області. Фото: поліція Київщини

Поліцейські Київської області виявили кілька місць падіння уламків збитих російських ракет. Ніхто з українців не постраждав, суттєвих руйнувань також не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

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Столичні поліцейські повідомили про огляд імовірних місць падіння уламків збитих уночі російських ракет.

Правоохоронці оприлюднили фото з однієї із локації, де упали російські уламки.

Уламки російської ракети

Фото: поліція Київщини

Ніхто не постраждав

Поліцейські зазначили, що жодних суттєвих руйнувань внаслідок падіння уламків російських ракет не зафіксовано.

Також на місцях падіння уламків не виявлено травмованих осіб.

Місце падіння російської ракети

Фото: поліція Київщини

Нагадаємо, що, за інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українська протиповітряна оборона збила 29 із 30 ракет, запущених російськими окупантами у ніч з 17 на 18 травня. Також були збиті чотири ворожі безпілотники.

Додамо, що єдина ракета, яка долетіла до цілі, влучила у одне з промислових підприємств Одеси.