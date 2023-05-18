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Полиция в Киевской области обнаружила обломки сбитых российских ракет

18 мая 2023 11:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Полиция в Киевской области обнаружила обломки сбитых российских ракет
Обломки российской ракеты, найденные в Киевской области. Фото: полиция Киевской области
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Полицейские в Киевской области обнаружили несколько мест падения обломков сбитых российских ракет. Никто из украинцев не пострадал, существенные разрушения также не зафиксированы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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Полиция обнаружила обломки ракет

Столичные полицейские сообщили об осмотре вероятных мест падения обломков сбитых ночью российских ракет.

Правоохранители обнародовали фото из одной из локации, где упали российские обломки.

Обломки российской ракеты
Обломки российской ракеты
Фото: полиция Киевщины

Никто не пострадал

Полицейские отметили, что никаких существенных разрушений в результате падения обломков российских ракет не зафиксировано.

Также на местах падения обломков не обнаружено травмированных людей.

Место падения российской ракеты
Место падения российской ракеты
Фото: полиция Киевщины

Напомним, что, по информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинская противовоздушная оборона сбила 29 из 30 ракет, запущенных российскими оккупантами в ночь с 17 на 18 мая. Также были сбиты четыре вражеских беспилотника.

Добавим, что единственная ракета, которая долетела до цели, попала в одно из промышленных предприятий Одессы.

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