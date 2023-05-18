Полиция в Киевской области обнаружила обломки сбитых российских ракет

Обломки российской ракеты, найденные в Киевской области. Фото: полиция Киевской области

Полицейские в Киевской области обнаружили несколько мест падения обломков сбитых российских ракет. Никто из украинцев не пострадал, существенные разрушения также не зафиксированы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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Столичные полицейские сообщили об осмотре вероятных мест падения обломков сбитых ночью российских ракет.

Правоохранители обнародовали фото из одной из локации, где упали российские обломки.

Обломки российской ракеты

Фото: полиция Киевщины

Никто не пострадал

Полицейские отметили, что никаких существенных разрушений в результате падения обломков российских ракет не зафиксировано.

Также на местах падения обломков не обнаружено травмированных людей.

Место падения российской ракеты

Фото: полиция Киевщины

Напомним, что, по информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинская противовоздушная оборона сбила 29 из 30 ракет, запущенных российскими оккупантами в ночь с 17 на 18 мая. Также были сбиты четыре вражеских беспилотника.

Добавим, что единственная ракета, которая долетела до цели, попала в одно из промышленных предприятий Одессы.