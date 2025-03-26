Поліція викрила посадовця КМДА на схемі ухилення від мобілізації

Викриття посадовця у Києві. Фото: поліція Києва

Посадовець КМДА оформив фіктивну інвалідність, щоб не служити. Поліція Києва та СБУ викрили його на незаконній схемі ухилення від мобілізації.

Про це повідомила поліція Києва у середу, 26 березня.

Читайте також:

Пост поліції Києва. Фото: скріншот

Деталі справи

У Києві директор одного з комунальних підприємств став підозрюваним у шахрайстві. Чоловік, використовуючи свій вплив на медичних працівників столичного лікувального закладу, отримав виписку про нібито тяжку хворобу. На підставі цієї фальшивої діагностики він отримав третю групу інвалідності, що дозволяло йому уникати мобілізації та отримувати соціальні виплати від держави.

В результаті слідства встановлено, що підозрюваний протягом 2023-2025 років незаконно отримав понад 100 тисяч гривень соціальних виплат.

Фігуранту справи вже повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства. Фіктивна група інвалідності скасована, а самому директору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який переправляв ухилянтів за кордон. А також про 47 призовників, яких зупинили на Одещині.

А нещодавно ДПСУ викрили підлітка на Закарпатті, який хотів заробити на чоловіках, допомагаючи їм незаконно перетнути кордон.