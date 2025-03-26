Полиция разоблачила чиновника КГГА на схеме уклонения от мобилизации

Разоблачение чиновника в Киеве. Фото: полиция Киева

Чиновник КГГА оформил фиктивную инвалидность, чтобы не служить. Полиция Киева и СБУ разоблачили его на незаконной схеме уклонения от мобилизации.

Об этом сообщила полиция Киева в среду, 26 марта.

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Детали дела

В Киеве директор одного из коммунальных предприятий стал подозреваемым в мошенничестве. Мужчина, используя свое влияние на медицинских работников столичного лечебного учреждения, получил выписку о якобы тяжелой болезни. На основании этой фальшивой диагностики он получил третью группу инвалидности, что позволяло ему избегать мобилизации и получать социальные выплаты от государства.

В результате следствия установлено, что подозреваемый в течение 2023-2025 годов незаконно получил более 100 тысяч гривен социальных выплат.

Фигуранту дела уже сообщено о подозрении в совершении мошенничества. Фиктивная группа инвалидности отменена, а самому директору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который переправлял уклонистов за границу. А также о 47 призывниках, которых остановили в Одесской области.

А недавно ГПСУ разоблачили подростка на Закарпатье, который хотел заработать на мужчинах, помогая им незаконно пересечь границу.