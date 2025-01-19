Шахраї виманили в людей 2,5 млн грн, маскуючись під військових.

Затриманий поліцією шахрай. Фото: Національна поліція

У Києві шахраї привласнили 2,5 мільйони гривень донатів на Збройні сили України. Фігуранти справи видавали себе за військових.

Про це повідомили у Національній поліції України у неділю, 19 січня.

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Видавали себе за військових

Повідомляється, що троє підозрюваних створювали фейкові акаунти в соцмережах і збирали кошти нібито на потреби українських захисників. Правоохоронці встановили, що зловмисники створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів.

Для введення громадян в оману вони використовували фотографії документів українських військовослужбовців, які були знайдені у відкритих джерелах.

Зловмисникам повідомлено про підозру. Наразі їм загрожує до восьми років ув’язнення. Поліція продовжує з'ясовувати всі обставини справи.

Раніше ми повідомляли, що правоохоронці виявили масштабну корупційну схему, у якій фігуранти, серед яких керівництво банку та підприємців, заволоділи понад 90 мільйонами гривень.

Нагадаємо, у Тернополі встановили нових підозрюваних у корупційній схемі з боку ТЦК, які за гроші допомагали ухилянтам уникнути мобілізації.