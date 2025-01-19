Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Поліція викрила шахраїв, які присвоїли 2,5 млн грн донатів ЗСУ arrow

Поліція викрила шахраїв, які присвоїли 2,5 млн грн донатів ЗСУ

19 січня 2025 13:59
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Шахраї виманили в людей 2,5 млн грн, маскуючись під військових.
Затриманий поліцією шахрай. Фото: Національна поліція
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві шахраї привласнили 2,5 мільйони гривень донатів на Збройні сили України. Фігуранти справи видавали себе за військових.

Про це повідомили у Національній поліції України у неділю, 19 січня.

Читайте також:

Видавали себе за військових

Повідомляється, що троє підозрюваних створювали фейкові акаунти в соцмережах і збирали кошти нібито на потреби українських захисників. Правоохоронці встановили, що зловмисники створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів.

 Для введення громадян в оману вони використовували фотографії документів українських військовослужбовців, які були знайдені у відкритих джерелах.

Зловмисникам повідомлено про підозру. Наразі їм загрожує до восьми років ув’язнення. Поліція продовжує з'ясовувати всі обставини справи.

Раніше ми повідомляли, що правоохоронці виявили масштабну корупційну схему, у якій фігуранти, серед яких керівництво банку та підприємців, заволоділи понад 90 мільйонами гривень.

Нагадаємо, у Тернополі встановили нових підозрюваних у корупційній схемі з боку ТЦК, які за гроші допомагали ухилянтам уникнути мобілізації.

Київ поліція гроші шахрайство військові

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:20 Суд розірвав договір на реконструкцію мосту в Одесі

14:09 В АТБ знизили ціни на продукти — що віддають на 20-45% дешевше

14:00 У Києві барменка придбала фальшиву медкнижку — як її покарав суд

13:59 Поліція викрила шахраїв, які присвоїли 2,5 млн грн донатів ЗСУ

13:45 В Одесі затримано ділка з вибухівкою та гранатами

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:39 У Києві пройшла акція підтримки військовополонених — фото

13:35 Росія посилює оборону Кримського мосту — як саме

13:28 Сирський прокоментував переведення Повітряних Сил у піхоту

13:05 Перейменування в Одесі — яка вулиця отримала нову назву

12:50 Новий вірус із Китаю — які симптоми та як лікувати

14:20 Суд розірвав договір на реконструкцію мосту в Одесі

14:09 В АТБ знизили ціни на продукти — що віддають на 20-45% дешевше

14:00 У Києві барменка придбала фальшиву медкнижку — як її покарав суд

13:59 Поліція викрила шахраїв, які присвоїли 2,5 млн грн донатів ЗСУ

13:45 В Одесі затримано ділка з вибухівкою та гранатами

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:39 У Києві пройшла акція підтримки військовополонених — фото

13:35 Росія посилює оборону Кримського мосту — як саме

13:28 Сирський прокоментував переведення Повітряних Сил у піхоту

13:05 Перейменування в Одесі — яка вулиця отримала нову назву

12:50 Новий вірус із Китаю — які симптоми та як лікувати

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році